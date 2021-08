48 Corona-​Fälle in Schwäbisch Gmünd — die Gründe

Screenshot: RZ

Mit 48 aktiven Corona-​Fällen liegt die Stadt Schwäbisch Gmünd an der Spitze des Ostalbkreises. Dies hat zwei Gründe.

Donnerstag, 12. August 2021

Thorsten Vaas

24 Sekunden Lesedauer



12

16

In Gmünd gebe es eine Häufung von Infektionen bedingt durch Coronafälle in einer gastronomischen Einrichtung und — unabhängig davon — in einer größeren Familie, heißt es aus dem Landratsamt Ostalbkreis. Mindestens zwölf Fälle „und möglicherweise noch Folgefälle“ resultieren aus der Gastro. Ansonsten seien die Infektionen auf Einzelfälle zurückzuführen, die nicht zusammenhängen, „bei denen jedoch in der Folge immer auch weitere Familienmitglieder erkranken“, so das Landratsamt weiter. Nach Gmünd folgt die Stadt Aalen mit derzeit, Stand:. August,aktiven Fällen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



188 Aufrufe

96 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen