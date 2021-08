Crailsheim: Ein Paar, ein Streit und 5,7 Promille

Im Verlauf der Auseinandersetzung bewarf der 29 -​Jährige seine 34 -​Jährige Freundin mit Lebensmitteln, bevor er sie auch körperlich anging und dabei verletzte. Da er sich auch in Anwesenheit der Polizei weiter aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei dem 29 -​Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 , 6 Promille. Seine 34 -​Jährige Partnerin wies laut Polizei einen Atemalkoholwert von rund 3 , 1 Promille auf. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen im Anschluss an den Vorfall in ein Krankenhaus verbracht werden.