Normannia Gmünd: Erstes Heimspiel gleich gegen den TSV Essingen

Archvifoto: Zimmermann

Auf das 1 : 1 -Auftaktunentschieden bei Calcio Leinfelden-​Echterdingen folgt für den Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd im ersten Heimspiel der Saison gleich der Ostalbkracher gegen den TSV Essingen. Anpfiff ist am Samstag um 15 Uhr.

Donnerstag, 12. August 2021

Alex Vogt

Das anstehende erste Heimspiel dieser noch jungen Verbandsliga-​Spielzeit hat es für die Normannia gleich in sich gegen den TSV Essingen. Ist es das Spiel des Jahres für Blaskic und seine Mannschaft? „Das würde ich jetzt nicht sagen“, hält der Normannia-​Trainer zunächst den Ball flach, um im selben Atemzug dann doch die Bedeutung dieses Spiels zu betonen: „Es ist ein Derby. Und es sind zwei Spitzenmannschaften.“





Was Zlatko Blaskic in diesem Spiel von seiner Mannschaft erwartet und auf welche drei Spieler er am Samstag verzichten muss, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13 . August.



