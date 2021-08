Weniger Scheidungen in Deutschland wegen Corona?

Foto: tv

In Deutschland gibt es wieder weniger Scheidungen. Aussagen über einen Corona-​Effekt können die Statistiker noch nicht machen.

Donnerstag, 12. August 2021

Thorsten Vaas

32 Sekunden Lesedauer



143

800

5200

3

5

2019

2012

2020

In Deutschland lassen sich etwas weniger Menschen scheiden. So wurden im vergangenen Jahr rundPaare richterlich getrennt. Damit sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um knappoderProzent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Abgesehen von einer leichten Zunahmeist die Zahl der Scheidungen seitstetig gesunken. Konkrete Angaben über einen Corona-​Effekt können die Statistiker für das Jahrnoch nicht machen: „Das wird sich vermutlich erst in den nächsten Jahren zeigen, da einer Scheidung in der Regel eine Trennungszeit von mindestens einem Jahr vorausgeht“, hieß es.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



143 Aufrufe

128 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen