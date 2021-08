Zentrale Impfzentren ZIZ schließen

Die acht Zentralen Impfzentren (ZIZ) des Landes in Rot am See, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Offenburg, Ulm, Tübingen und im Stuttgarter Robert-​Bosch-​Krankenhaus sind am Sonntag, 15 . August, zum letzten Mal in Betrieb. Das teilt das Sozialministerium mit. Manche werden komplett geschlossen, manche als Kreisimpfzentren weiterbetrieben. Ein mobiles Impfteam wird in Aalen stationiert.

Mit ihren Mobilen Impfteams haben die Impfzentren bislang mehr alsMillionen Impfungen verabreicht, teilt das Ministerium weiter mit. Die Zentralen Impfzentren waren seit. Dezemberdurchgehend in Betrieb. „Derzeit sind rund zwei Drittel der Baden-​Württembergerinnen und Baden-​Württemberger mindestens einmal geimpft, mehr als die Hälfte der Menschen ist vollständig immunisiert, sodass wir nun mit gutem Gewissen den Betrieb der Zentralen Impfzentren einstellen können“, wird Gesundheitsminister Manne Lucha in einer Mitteilung zitiert.Zweitimpfungen erhält man von kommender Woche an in den Kreisimpfzentren oder bei Vor-​Ort-​Impfaktion. Vielfach braucht man dafür auch keinen Termin, sondern kann einfach vorbeikommen — beispielsweise im Kreisimpfzentrum in Aalen Die Kreisimpfzentren werden bis zum. September fortgeführt. Die Anzahl der Mobilen Impfteams könne man nun ebenfalls reduzieren, zukünftig werdenMobile Impfteams an neun Standorten für den Einsatz im ganzen Land zur Verfügung stehen und können durch die Kreisimpfzentren angefordert werden. Eines wird in Aalen stationiert.Die Mobilen Impfteams werden ab September auch die ersten Auffrischungsimpfungen für vulnerable Personen, im ersten Schritt die Höchstbetagten in Alten– und Pflegeheimen anbieten. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind seit Ostern, die Betriebsärzteschaft seit Sommer in die Impfkampagne eingebunden und würden diese nach der Schließung der Kreisimpfzentren Ende September in der Regelversorgung fortführen und dann noch ausstehende Zweitimpfungen sowie mögliche noch notwendige Auffrischimpfungen übernehmen.Diese Zentrale Impfzentren werden komplett geschlossen, diese Standorte werden in Form von Kreisimpfzentren (und damit mit geringerer Kapazität) weiter betrieben:: Das ZIZ Liederhalle Stuttgart wurde bereits zum. Juli geschlossen. Am Robert-​Bosch-​Krankenhaus Stuttgart wird an Stelle des ZIZ ein Impfzentrum in der Größe von zwei KIZ weiterbetrieben.: Das ZIZ Rot am See wird geschlossen. Im Kreis Schwäbisch Hall bleibt das KIZ Wolpertshausen bestehen.Am bisherigen Standort des ZIZ Ulm werden zukünftig zwei KIZ betrieben: das KIZ Ulm wird mit dem KIZ Alb-​Donau-​Kreis zusammengelegt. Das bisherige KIZ Ehingen im angrenzenden Alb-​Donau-​Kreis stellt dafür den Betrieb ein.Das ZIZ Tübingen schließt. Dafür öffnet in Tübingen in der Alten Archäologie (Wilhelmstraße) ein KIZ.Der Standort des bisherigen ZIZ Freiburg an der Messe wird als KIZ weiterbetrieben.Am Standort des ZIZ Offenburg werden zukünftig zwei KIZ betrieben: Das bisher schon dort bestehende KIZ Offenburg wird künftig mit dem KIZ Lahr zusammengelegt. Der Standort Lahr wird geschlossen.Das ZIZ Karlsruhe wird geschlossen. Das KIZ in der Schwarzwaldhalle bleibt bestehen.Die beiden KIZ im Landkreis Karlsruhe werden an den bisherigen Standorten in Sulzfeld und Bruchsal weiterbetrieben.Das bisherige ZIZ Heidelberg im Patrick-​Henry-​Village wird als Impfzentrum Rhein-​Neckar weiterbetrieben, dafür werden das KIZ Weinheim und das KIZ Heidelberg geschlossen. Das KIZ in Sinsheim im Rhein-​Neckar-​Kreis bleibt erhalten.

