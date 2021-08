Evangeliums-​Christengemeinde Hussenhofen: Hilfseinsatz im Ahrtal

Foto: ec

Die Fluten haben eine Schneise der Verwüstung im Ahrtal und weiteren Gebieten hinterlassen. Die Not der betroffenen Menschen ist nach wie vor groß, da neben immensen materiellen Schäden auch der Verlust von Angehörigen verkraftet werden muss. 30 junge Leute der Evangeliums-​Christengemeinde in Hussenhofen packten mit an.

Freitag, 13. August 2021

Thorsten Vaas

Die Schäden waren trotz der bekannten Medienberichte erschreckend. Nach wie vor prägten zerstörte Häuser, unbrauchbare Fahrzeuge, Schuttberge und Schlamm das Bild. Und das fortwährende Stakkato unzähliger Bohrhämmer in den Häusern bildete den akustischen Hintergrund — der vollgesogene Putz und Estrich musste entfernt werden.

