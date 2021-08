Jetzt impfen lassen: Erleichterung für Geimpfte

Ab 16 . August gelten in Baden-​Württemberg neue Corona-​Regeln mit Erleichterungen für Geimpfte. Deshalb bietet das Landratsamt Ostalbkreis weitere spontane Impftermine an.

Impfkampagne des Ostalbkreises geht auch in den Sommerferien weiter. Das Kreisimpfzentrum in der Aalener Ulrich-​Pfeifle-​Halle im Greut ist täglich noch bis zum. September vonbisUhr geöffnet. Eine Corona-​Schutzimpfung gibt’s dort sofort und ohne Termin. Zudem gehen die Pop-​up-​Impfungen weiter: Rewe Lorch vonbisUhr Reitturnier Killingen vonbisUhr Edeka Knauerhase Eschach vonbisUhr Lammplatz Mutlangen vonbisUhrNach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel hat das Land Baden-​Württemberg schon für den kommenden Montag,. August, neue Corona-​Regelungen angekündigt. Diese sollen im Wesentlichen nicht mehr allein von der Inzidenz abhängig sein. Vielmehr soll ein Schwerpunkt auf dieG-​Regelung, also geimpft — genesen — getestet, gelegt werden. Dabei wird für manche Aktivitäten ein Antigen-​Schnelltest nicht mehr ausreichen, sondern es muss ein PCR-​Test vorgelegt werden, der selbst zu bezahlen ist. Die detaillierten Regelungen werden noch bekanntgemacht.

