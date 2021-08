Mozartschule in Gmünd: Erweiterung und Generalsanierung

Mehrere Millionen Euro investiert die Stadt Gmünd im Laufe des Jahres, um Sanierungen, Erweiterungen und weitere bauliche Verbesserungen im schulischen Bereich durchzuführen. Ein großer Teil fließt in die Erweiterung und Generalsanierung der Mozartschule.

Die Baumaßnahmen dauern noch eine zeitlang an. Aktuell befindet sich der erste Teil im Werden – der Anbau Süd.





Welche Räumlichkeiten im Anbau und später in der Aufstockung (zweiter Bauabschnitt) zu finden sind und weshalb die zusätzlichen Räume dringend benötigt werden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Wir investieren kräftig in die Bildung“, so Bürgermeister Christian Baron. Die Mozartschule, eine von zwei Gemeinschaftsschulen in Gmünd, wachse und bilde deshalb einen Schwerpunkt im Ausbau. Insgesamt werden hierMillionen Euro investiert (ohne Außenanlagen), davon fließenMillionen Euro in die Erweiterung undMillionen Euro in die Generalsanierung.

