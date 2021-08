Poetischer Spaziergang durch Lorch

Foto: jr

Drehorgelspielerin Katja Ritter empfing die zahlreichen Besucher des „Poetischen Spaziergangs“ durch Lorch mit „Dein Theater Stuttgart“ im Schulhof der Stauferschule und verbreitete sofort gute Laune.

Freitag, 13. August 2021

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Aus einem Fachwerkhaus in der Hauptstraße sprach Eduard Mörike, alias Stefan Oesterle, aus dem Fenster zum Publikum: er berichtete schwäbisch aus Stationen seines Lebens, insbesondere seiner beschaulichen Zeit in Lorch, in der er dichterisch und handwerklich kreativ war und Tonschalen mit seinen Zitaten schmückte: „Wenn die Amseln wieder singen und zum Neste fliegt der Storch, trinkt man den Kaffee zu sechsen, dort im Klosterwald zu Lorch.“

