Biergarten in Iggingen: 15 . Biergarten am Kotteler

Fotos: Thomas Schäfer

Bereits ab dreiviertel sechs füllen sich am frühen Freitagabend allmählich, aber stetig die Biertische, denn lang ist es her seit dem letzten Igginger Biergarten am Kotteler.

Samstag, 14. August 2021

Nicole Beuther

Vom ersten Abend und dem, was kommende Woche geboten ist, berichtet die RZ in der Samstagausgabe.



Die Stimmung ist entspannt und freudig an einem Abend, an dem man seit langem wieder gemeinsam isst, trinkt und miteinander schwätzt, als sei es nie anders gewesen. Der Blick auf ein normales Leben öffnet sich und man spürt eine große Genugtuung.

