RZ-​Serie „Gartenglück im Ostalbkreis“: Zu Besuch in der Kleingartenanlage Heubach

Fotos: nb

Schon als Kinder hat ihnen die Gartenarbeit Freude bereitet. Nicht anders ist es für Susanne Wiebe und Denise Schich heute – beide haben eine Parzelle in der Heubacher Kleingartenanlage.

Samstag, 14. August 2021

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



Die Stunden, die sie hier auf der Anhöhe am Rande der Rosensteinstadt verbringen, bedeutet Glück. Glück, das bei Susanne Wiebe bereits seit 2017 anhält. Solange ist sie bereits stolze Pächterin einer Parzelle.







Was damals vor vier Jahren ausschlaggeben d war, weshalb sich Wiebe und ihre Mutter am Anfang für einen leicht chaotischen Garten entschieden haben und was die Parzelle für Denise Schich bedeutet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



213 Aufrufe

102 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen