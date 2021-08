Segnung von Weihbüscheln

Fotos: Gerhard Nesper

Am Samstag, dem Tag vor Mariä Himmelfahrt, wurden vor dem Heimatmuseum traditionsgemäß die Weih– und Kräuterbüschel gesegnet.

Samstag, 14. August 2021

Gerhard Nesper

21 Sekunden Lesedauer



150

Rundgut und kräftig duftende Sträuße aus verschiedenen Getreidesorten, Wildkräutern und Blumen, die vom Bastelkreis des Heimatvereins Waldstetten-​Wißgoldingen gepflückt und gebunden worden waren, wurden am Tag vor der Aufnahme der Muttergottes in den Himmel von Pfarrer Dr. Horst Walter gesegnet und konnten anschließend von den Bürgerinnen und Bürgern gegen eine Spende mit nach Hause genommen werden. Mehr über diese Tradition steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



85 Aufrufe

84 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen