Beachvolleyball: Felix Roos und Sebastian Sent auf Platz zwei

Fotos: Zimmermann

Auf das Damen-​A-​Top-​Turnier am Samstag ist am Sonntag das A-​Top-​Turnier der Herren der baden-​württembergischen Beachtour gefolgt. Acht Beachvolleyball-​Mannschaften aus ganz Deutschland waren auf dem Gmünder Johannisplatz dabei. Der Turniersieg ging an Maximilian Just und Lui Wüst aus Berlin.

Sonntag, 15. August 2021

Alex Vogt

Das an Position eins gesetzte Duo wurde seiner Favoritenrolle gerecht, musste aber in einem spannenden Dreisatz-​Endspiel noch einmal alles geben, um ihre Gegner mitundzu besiegen. Dies waren der aus Schwäbisch Gmünd stammende Felix Roos vom SSC Karlsruhe und Sebastian Sent (TuB Bocholt), die sich damit den zweiten Platz sicherten.

