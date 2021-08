Himmelfahrt auf dem Rechberg

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einem Hochamt und der Segnung der Weih– und Kräuterbüschel wurde am Sonntag auf dem Hohenrechberg das Fest Mariä Himmelfahrt begangen.

Sonntag, 15. August 2021

Gerhard Nesper

Zu den Klängen der Bläsergruppe des Musikvereins Wißgoldingen unter der Leitung desjährigen Fritz Pausch, unterstützt von mehreren Musikern aus dem Filstal, betraten Pfarrer Dr. Horst Walter, Pfarrer Michael Schuhmacher als Konzelebrant und die Ministranten den Vorplatz der Pfarrkirche St. Maria. Als Vertreter der Stadtverwaltung hatte der Erste Bürgermeister Christian Baron den Weg auf den Rechberg gefunden. Nach dem Hohenrechberger Wallfahrtslied, dem liturgischen Gruß, dem Gloria und der Lesung ging Dr. Walter in seiner Predigt auf verschiedene Marienmonate ein.Mehr darüber am Montag in der Rems-​Zeitung.

