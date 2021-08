Neue Corona-​Verordnung in Baden-​Württemberg im Überblick

Am 14 . August hat die Landesregierung eine neue Corona-​Verordnung beschlossen. Vor allem für vollständig geimpfte sowie genesene Personen entfallen die allermeisten Beschränkungen. Ebenso entfallen in Baden-​Württemberg die bisherigen vier Inzidenzstufen. Die neuen Regelungen gelten ab 16 . August. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Sonntag, 15. August 2021

Nicole Beuther

Erhalten bleibt für alle diein ihrer jetzigen Form. Das heißt, in geschlossenen Räumen – mit Ausnahme des privaten Bereichs – und im Freien, wenn der Abstand vonMetern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann gilt weiterhin die Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind auch künftig von der Maskenpflicht befreit. Auch diebleiben bestehen. Pflicht bleibt auch die Erfassung derDie Landesregierung behält sich vor, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn das Ausbruchsgeschehen sich verstärkt und eine Überlastung des Gesundheitswesen droht. Dazu wird sie die Auslastung der Intensivbetten, die Sieben-​Tage-​Inzidenz, die Impfquote und die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe fortlaufend beobachten.Zum Schulstart gilt inzidenzunabhängig für zunächst zwei Wochen wieder generell die. Auch werden die Schulen weiter ein kostenloses engmaschiges Testangebot für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte und das Personal anbieten.Wer sich nicht impfen lassen möchte, muss künftig in mehr Bereichen einen maximalStunden alten negativen Antigen-​Schnelltest vorweisen. In bestimmten Bereichen ist ein negativer PCR-​Test erforderlich – dieser darf höchstensStunden alt sein. Dies gilt für ganz Baden-​Württemberg einheitlich – unabhängig von der aktuellen-​Tage-​Inzidenz im jeweiligen Stadt– oder Landkreis.Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Schülerinnen und Schüler der Grund– und weiterführenden Schulen, Schülerinnen und Schüler an Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren (SBBZ) sowie an Berufsschulen. Ausgenommen sind auch sechs– und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind.Diegilt unter anderem bei Besuchen in Krankenhäusern, Altenheimen, Museen, Bibliotheken, bei gastronomischen Angebote in Innenräumen, in Spielhallen sowie generell bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und im Freien, bei mehr alsBesucherinnen und Besuchern und/​oder wenn der Abstand vonMetern nicht eingehalten werden kann (dazu zählen unter anderem Konzerte, Theateraufführungen, Stadtfeste, Sportveranstaltungen), bei Sport im Innenbereich und bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen wie Kosmetikstudios.In, unter anderem Hotels und (Dauer-)Campingplätze ist ein Test bei Anreise und dann alle drei Tage während des Aufenthalts erforderlich.Inmüssen nicht geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher einen negativen PCR-​Test vorweisen.Diefür Freizeit– und Amateursport in Sportstätten im Freien, Badeseen mit kontrolliertem Zugang und Freibädern sowie für Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-​Sport, Schulsport, Studienbetrieb und Spitzen– oder Profisport. Ausgenommen von der Testpflicht sind religiöse Veranstaltungen.Bei Veranstaltungen mit mehr alsBesucherinnen und Besuchern muss der Veranstalter dem örtlichen Gesundheitsamt im Vorfeld das Hygienekonzept vorlegen.DieBund und Länder haben sich darauf verständigt, dass Antigen-​Schnelltests bis. Oktoberweiter durch die öffentliche Hand finanziert werden und für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos bleiben. Danach müssen Personen, die sich nicht impfen lassen möchten die Antigen-​Schnelltest selbst bezahlen.Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre. Kostenlose Tests gibt es weiterhin für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt – insbesondere Schwangere, Kinder und Jugendliche unterJahren. Für Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen gibt es zudem weiter ein engmaschiges kostenloses Testangebot in den Schulen.

