Freibäder im Ostalbkreis: Bisher durchwachsene Freibadsaison

Die Auflagen durch die Corona-​Verordnung und das eher durchwachsene Wetter sorgten bislang für eine verhaltene Freibadsaison. Das gute Badewetter der vergangenen Tage bescherte den Freibädern in der Region aber viele Besucher.

Montag, 16. August 2021

19 000 Besucher sind es, die in dieser Badesaison bislang das Heubacher Freibad besucht haben. „Ein Drittel von dem, was wir in einem normalen Sommer haben“, so Heiko Stütz. Mit „normal“ meint der stellvertretende Betriebsleiter des Freibades einen Sommer ohne Auflagen und mit deutlich weniger Schlechtwettertagen. Beide Faktoren sorgen 2021 für eine eher durchwachsene Freibad-​Zwischenbilanz.





Was die Freibadsaison sonst noch durcheinandergewirbelt hat und welche Regeln aktuell gelten, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



