Gleitschirm verfing sich in einer Straßenlaterne

Bei einem missglückten Landeanflug stürzte ein Gleitschirm-​Pilot im Rems-​Murr-​Kreis ab. Er kam zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik.

Montag, 16. August 2021

Am Sonntagmittag, so berichtet das Polzeipräsidium, ereignete sich auf einem Feldweg zwischen Korb und Kleinheppach ein Luftunfall. Dabei wurde ein-​jähriger Gleitschirmflieger verletzt. Der Mann wollte laut Polizei gegenUhr zur Landung ansetzen, erhielt dann aber unerwartet Auftrieb und verfing sich in einer Straßenlaterne. Anschließend stürzte er aus etwa zwei Metern Höhe auf den geteerten Weg. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

