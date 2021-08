Polizeieinsatz in Aalen nach Bedrohung

Symbolbild

Gegen 16 . 15 Uhr am Montag wurde in der Eichwaldstraße in Aalen ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen ausgelöst. Dem vorausgegangen war eine verbale Bedrohung, die ein 40 -​jähriger Mann einer Hausmitbewohnerin gegenüber ausgesprochen hatte.