RZ-​Serie „Die Landfrauen“: Die Landbienen sichern die Zukunft

Lange bevor der Bundesverband der deutschen Landfrauen die Initiative „Junge Landfrauen“ ins Leben gerufen hat – das war 2017 – haben sich im Ortsverein Großdeinbach die Landbienen gegründet. Die Landbienen feiern 2022 bereits ihr zehnjähriges Bestehen.

Dienstag, 17. August 2021

Edda Eschelbach

Die Landbienen – als Gruppe innerhalb des Großdeinbacher Ortsvereins – gibt es schon seit 2012 . Damals regten die Vorstandsfrauen in Großdeinbach die Gründung einer extra Gruppe für die jungen Frauen an. Sie sollten hier „ruhig mal unter sich“ sein, und sie sollten auch den Fortbestand des Ortsvereins sichern.





Was „unter sich sein“ bedeutet, wie sie sich selbst sehen, und was die jungen Landfrauen im Großdeinbacher Ortsverein tun, berichten einige Landbienen in der Rems-​Zeitung am 17 . August.



