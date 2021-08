Zugausfälle und Verspätungen auf der Strecke zwischen Stuttgart und Aalen

Noch bis Donnerstagmorgen fallen nach Auskunft von Deutscher Bahn und Go Ahead zwischen Stuttgart und Aalen/​Ellwangen Züge aus, beziehungsweise ist mit teils massiven Verspätungen zu rechnen. Der Grund ist eine defekte Weiche zwischen Böbingen und Essingen.

Mittwoch, 18. August 2021

Seit der vergangenen Nacht ist auf der Bahnstrecke Stuttgart Ellwangen eine Weiche defekt. Die Strecke ist hier deshalb nur einspurig befahrbar. Die Deutsche Bahn teilt mit, das die Weiche bis zum morgen ausgetauscht sein wird und dann der Zugverkehr wieder normal laufen soll.







Bis dahin werden die IC-​Züge zwischen Stuttgart und Crailsheim umgeleitet, die Haltestellen Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen entfallen komplett. Die ICE-​Züge zwischen Stuttgart und Augsburg (kein Halt in Schwäbisch Gmünd und Aalen) fahren zwar, verspäten sich allerdings.







Go Ahead teilt mit, dass die Züge der Linie IRE 1 (Karlsruhe — Aalen) in Stuttgart gestoppt werden und nicht nach Schwäbisch Gmünd und Aalen weiterfahren. Die Pressestelle des Unternehmens begründet dies damit, dass die Strecke aus verschiedenen Gründen überlastet sei, und deshalb dieser Schritt beschlossen worden sei. Die Fahrgäste werden gebeten in Stuttgart auf die Linie RB 13 umzusteigen.







Die Linie RB 13 (Stuttgart-​Crailsheim) fährt, doch hier ist ebenfalls wegen der nur einspurigen Befahrbarkeit des Streckenabschnitts und damit verbundenem Stau auf der Strecke — mit Verspätungen zu rechnen.







