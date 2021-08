Playa de Gamundia: Ein italienischer Abend mit „Due pui Due“

Foto: esc

Selbst der Himmel, unter dem am Donnerstagabend die Band „Due pui Due“ auf dem Sand des Playa de Gamundia spielte, zeigte ein wenig Blau, bevor sich die Abendstimmung über den Johannisplatz legte.

Donnerstag, 19. August 2021

Edda Eschelbach

Auch wenn das Konzert auf Sand und nicht auf der Wiese stattfand, schlich sich doch Adriano Celentanos Song „Una festa sui prati“ in den Sinn. „Due pui Due“ sind vier (Zwei und Zwei) Musiker, die schon viele Jahre lang für italienische Musik in Schwäbisch Gmünd stehen.





Über den angenehmen Hauch von Italienurlaub, den die Band am Donnerstag über dem Playa de Gamundia verströmte, ist am 20 . August in der Rems-​Zeitung zu lesen.



