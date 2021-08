Ein Monat mit den Landfrauen: Ausblick auf eine achtteilige RZ-​Serie

Foto: astavi

Die neue RZ-​Serie „Die Landfrauen“ wird zeigen, dass viele Frauen auf dem Land zwar mit Sicherheit kochen, backen und Adentskränze basteln können, dass das alles aber überhaupt nichts mit der vielseitigen bildungs-​, gesundheits– und frauenpolitischen Arbeit der größten Organisation auf dem Land lebender Frauen in Deutschland — den Landfrauen — zu tun hat.

Montag, 02. August 2021

Edda Eschelbach

28 Sekunden Lesedauer



Der Ostalbkreis hat die Besonderheit, dass es gleich zwei Landfrauen-​Kreisverbände gibt: den Landfrauenverband Ostalb und den Landfrauenverband Schwäbisch Gmünd. Um letzteren dreht sich die neue Serie der Rems-​Zeitung „Die Landfrauen“.







Wer sind die Landfrauen? Was tun sie? Was bewirken sie? Diese Fragen werden allgemein am 2 . August, detailliert in einer achtteiligen Serie ab 3 . August in der Rems-​Zeitung beantwortet.



394 Aufrufe

113 Wörter

6 Stunden Online



