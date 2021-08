Frickenhofen: Der Dorfgarten wird umgestaltet

Für den Gschwender Teilort Frickenhofen ist er ein Aushängeschild. Die Rede ist vom Dorfgarten und der liegt gut einsehbar direkt an der Landesstraße 1080 , zwischen dem Friedrich-​Freiherr-​von-​Schmidt-​Haus und der Schmiedstraße.

Freitag, 20. August 2021

Edda Eschelbach

Angelegt wurde der Dorfgarten in Frickenhofen mit seinen Buchshecken, Bäumen und Blumenbeeten im Jahr 2002 und es war die erste anspruchsvolle Gemeinschaftsaktion der Dorfgemeinschaft Frickenhofen. Nach fast zwanzig Jahren steht eine Umgestaltung an, um die Anlage attraktiver zu machen. Gleichzeitig wird er um ein Element erweitert, welches in Frickenhofen auf Grund seiner geografischen Höhenlage Mangelware ist, nämlich Wasser.





Was es mit dem geplanten Wassergarten auf sich hat, erklären Janine Hörmann und Heidi Rosner von der Dorfgemeinschaft Frickenhofen in der Rems-​Zeitung am 20 . August.



