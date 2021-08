Wahlplakat auf dem Marktplatz angezündet

Symbol-​Foto: gbr

Nur ein Dummer-​Jungen-​Streich oder ein politisches Statement? Auf dem Gmünder Marktplatz ging ein Wahlplakat in Flammen auf.

Freitag, 20. August 2021

Gerold Bauer

Eine Zeugin konnte zwei schwarz bekleidete Personen beobachten, die vom Tatort flüchteten. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.







Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 /​ 3580 .

So schildert das Polizeipräsidium Aalen den Fall: Bislang noch nicht identifizierte Täter setzten am Freitagmorgen gegenUhr ein Wahlplakat in Brand, das am Marktplatz an einer Straßenlaterne befestigt war. Das Plakat wurde hierbei komplett zerstört.

