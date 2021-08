Wohnungsbau: Hinweise für Handlungsbedarf

Was kosten Immobilien? Dies ist für Städte und Gemeinden ein wichtiger Hinweis darauf, wo sie zum Beispiel den Bau neuer Wohnungen möglich machen sollten. Hilfreich ist dabei der Grundstücksmarktbericht, der nicht nur für Gmünd, sondern auch fürs Umland erstellt wird.

Was jenem Eigentümer, der sein Häusle verkaufen möchte freut, wird für junge Familien mit einem normalen Einkommen zur Herausforderung: Die sehr hohen Preise für Bauplätze, Wohnungen und Häuser, die inzwischen vielerorts aufgerufen werden. Weil Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, haben Kommunen die Möglichkeit, durch zusätzlichen Wohnraum auf die Preise einzuwirken.





Wie es hinsichtlich der Preissteigerungen im Gmünder Raum aussieht und was die Gründe hierfür sind, steht am 20 . August in der Rems-​Zeitung!



