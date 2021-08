Motorradunfall: Beide Biker tragen laut Polizei Mitschuld

Zwei Motorradfahrer sind am Freitagabend bei Welzheim kollidiert. Die Polizei gibt beiden die Mitschuld an dem Unfall.

Samstag, 21. August 2021

Kurz nachUhr befuhren am Freitag die zwei Biker die Lvon Welzheim in Richtung Rudersberg. Zwischen Klaffenbach und Oberndorf wollte der-​jährige Suzuki-​Fahrer nach rechts in eine Haltebucht einfahren und bremste hierzu sein Fahrzeug ab. Der hinter ihm, leicht nach rechts versetzt fahrende-​jährige KTM-​Fahrer wollte hierauf rechts an der langsam werdenden Suzuki vorbeifahren. Als beide Motorradfahrer auf gleicher Höhe waren, wollte der Suzuki-​Fahrer nach rechts in die Bucht einbiegen und kollidierte hierbei mit der KTM. Der Suzuki-​Fahrer stürzte, rutschte noch ca.m über die Fahrbahn und kam rechts im Grünstreifen zum Liegen. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Dem KTM-​Fahrer gelang es glücklicherweise noch einen Sturz zu verhindern und blieb unverletzt. Beide Motorradfahrer haben, so urteilt die Polizei, ihren Teil zum Unfall beigetragen: Der KTM-​Fahrer hat rechts überholt und der Suzuki-​Fahrer nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet.

