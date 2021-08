Normannia Gmünd: 3 : 0 gegen Neckarrems

Foto: Zimmermann

In seinem zweiten Saison-​Heimspiel hat sich der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd seinen ersten Heimsieg gesichert. Beim 3 : 0 ( 2 : 0 )-Erfolg gegen den VfB Neckarrems erwies sich die Normannia als die effektivere Mannschaft.

Samstag, 21. August 2021

Alex Vogt

57 Sekunden Lesedauer



1

1

0

180

25

35

2

0

48

61

65

78





Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 23 . August.



Zum dritten Mal in Folge ist dem. FC Normannia Gmünd bei einem Heimspiel ein ganz frühes Tor gelungen. Wie zuvor gegen den VfR Aalen und den TSV Essingen stand es auch gegen den VfB Neckarrems schnell. NachSekunden bekam Alexander Aschauer den Ball von Gäste-​Torhüter Ruben Volkert aufgelegt, der Normannia-​Stürmer nahm dieses Geschenk dankend an.Zuvor und danach war gleich dreimal Normannia-​Schlussmann Yannick Ellermann in höchster Not zur Stelle, in den erstenMinuten dominierte der noch punktlose VfB Neckarrems das Geschehen gegen passive Normannen. Nach einer Trinkpause wirkten die Hausherren dann wacher und erhöhten in der. Minute durch einen Aschauer-​Kopfballtreffer im Anschluss an eine Flanke von Anthony Coppola aufGlück hatten die Normannen, als in der. und. Minute der Pfosten und die Latte den gegnerischen Anschlusstreffer verhinderten. Mit der Einwechslung von Luca Molinari (.) kam frischer Schwung ins FCN-​Offensivspiel. Molinari war es dann auch, der in der. Minute Felix Bauer in Szene setzte, der mit einem Flachschuss das entscheidende dritte Tor für die nach vier Spielen noch ungeschlagene Normannia erzielte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



117 Aufrufe

229 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen