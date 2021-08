„Critical Mass“: Schmiedgassen-​Projekt wird begrüßt

Foto: mic

Gmünder Klimaschützer und Fahrradfreunde sehen die Umgestaltung als ersten Schritt zu einer verkehrsberuhigten Innenstadt. Unter anderem wollen sie den Autoverkehr vom unteren Marktplatz verbannen.

Sonntag, 22. August 2021

Gerold Bauer

43 Sekunden Lesedauer



Rund 70 Teilnehmer freuten sich bei der monatlichen Fahrrad-​Demo unter dem Motto „Critical Mass“ über die fahrradfreundliche Neugestaltung der Schmiedgassen. „Vor dem Umbau war die Verkehrssituation unerträglich. Das ist der größte Mobilitätsfortschritt seit Jahrzehnten“, so Sprecher Volker Nick, der damit aber noch lange nicht zufrieden ist. Als nächstes hat die Initiative, die auch „Fridays for Future“ nahesteht, eine Verkehrsberuhigung auf dem unteren Marktplatz ins Visier genommen. Volker Nick & Co. wollen dort nur noch Busse und Anliegerverkehr zulassen – etwa für Menschen, die zum Arzt wollen. Überflüssige Spazierfahrten sind der Gruppe hingegen ein Dorn im Auge. Die Rede ist auch von einer „Autoposer-​Szene“, die dort am Wochenende ihre Runden drehen soll.





288 Aufrufe

175 Wörter

2 Stunden Online



