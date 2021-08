„Deutlich betrunken“: Durch den Einhorntunnel geschlängelt und Unfall verursacht

Symbolfoto: hs

Alkohol und Autofahren verträgt sich einfach nicht. Das zeigte sich am Samstag nach einer gefährlichen Schlangenlinien-​Fahrt durch den Einhorn-​Tunnel in Schwäbisch Gmünd. Die endete schließlich bei Esslingen mit einem schweren Verkehrsunfall.

Sonntag, 22. August 2021

Heino Schütte

46 Sekunden Lesedauer



Die Polizei berichtet zu dem Vorfall: Am Samstag gegenUhr befuhr ein-​jähriger Lenker eines Ford-​Mondeo die Bvon Aalen kommend in Richtung Stuttgart. Am Eingangsportal des Einhorntunnels überholte der-​Jährige einen vor ihm fahrenden Zeugen und nötigte diesen in der Folge zum Abbremsen. Im weitere Verlauf kam der Ford im Tunnel immmer wieder über die Mittellinie und fuhr in Schlagenlinien durch den Gmünder Tunnel. Hierbei musste der Gegenverkehr immer wieder ausweichen und abbremsen. Die Fahrt des deutlich betrunkenen-​Jährigen endete schließlich auf der Bbei Esslingen, wo er einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und überEuro Sachschaden verursachte. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel./​, sucht nun Zeugen, die dem Ford-​Fahrer im Tunnel entgegen kamen und von ihm behindert oder gar gefährdet wurden. Auch im weiteren Verlauf bis nach Esslingen könnten weitere Verkehrsteilnehmer von dem hellblauen Ford mit Ansbacher Kennzeichen gefährdet worden sein und sollten sich bei der Polizei melden.

