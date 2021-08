Bahnstreik: Regionalverkehr durchs Remstal rollt bislang

Die Auswirkungen der jüngsten Streikaktionen der Lokführergewerkschaft GDL sind auch im Remstal zu spüren, jedoch rollt bislang zumindest der Regionalverkehr.

Montag, 23. August 2021

Heino Schütte

Nach einem Überblick am Montagmittag scheint der Regionalverkehr auf der Remsbahn des Anbieters Go-​Ahead weitgehend normal zu funktionieren. Entsprechend auch die Auskunft im Gmünder Reisezentrum von Go-​Ahead. Die Kunden werden jedoch darüber informiert, dass sie im Fernverkehr mit starken Einschränkungen rechnen müssen. Die IC-​Verbindung durch Remstal zwischen Karlsruhe und Nürnberg der Bahn AG mit Halt in Schwäbisch Gmünd und Aalen ist betroffen; auf dieser Fern-​Strecke es ist am Montag zu ersten Zugausfällen gekommen. Die Streikaktionen werden laut GDL auch am Dienstag fortgesetzt.

