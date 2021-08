Breitbandausbau auf der Ostalb: 44 , 5 Millionen Euro vom Land

Foto: ijz

Das Land fördert den Breitbandausbau auf der Ostalb mit 44 , 5 Millionen Euro. Die Förderbescheide wurden am Montag von Thomas Strobel symbolisch an Landrat Dr. Joachim Bläse überreicht. Das Geld wird auf verschiedene Städte und Gemeinden verteilt.

Montag, 23. August 2021

Gerold Bauer

Thomas Strobl war schon einige Male auf der Ostalb. „Aber so viel Geld hatte ich noch nie im Beutel.“ Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen hat am Montag in Ellwangen 32 Förderbescheide für den Breitbandausbau übergeben. Die Stadt Ellwangen erhält beispielsweise 2 , 1 Millionen Euro vom Land. Komplementär dazu steuert der Bund 2 , 6 Millionen Euro bei. So ist es auch bei allen anderen Projekten zur Beseitigung der sogenannten weißen Flecken. Der Bund übernimmt 50 Prozent der Kosten, das Land 40 . Die Kommunen müssen noch zehn Prozent finanzieren. Der Landkreis hatte dazu das sogenannte Backbonenetz aufgebaut – also das Grundnetz, an dem Städte und Gemeinden nun anschließen können.







