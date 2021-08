Städte– und Feuerwehrpartnerschaft: Vor 30 Jahren waren die Ungarn-​Erstkontakte nicht einfach

Über nationale Grenzen und politische Strömungen hinweg ist die Städtepartnerschaft zwischen Schwäbisch Gmünd und Székesfehérvár in Ungarn vital. Die Feuerwehren der beiden Städte sind beständige Wegbereiter.

Montag, 23. August 2021

Heino Schütte

Die Städtepartnerschaft wurde vorJahren besiegelt. Die Anfänge der freundschaftlichen deutsch-​ungarischen Verbindung am Vorabend des Zerfalls des „Ostblocks“ unter der Vorherrschaft der damaligen Sowjetunion waren nicht einfach. Eine besondere Rolle fiel hierbei den kameradschaftlichen Verbindungen der Feuerwehren zu, die bis heute zutiefst freundschaftlich gepflegt werden. Die Rems-​Zeitung erinnert in ihrer Ausgabe am Dienstag an den nicht einfachen Weg, den vorJahren die erste offizielle Gmünder Delegation unter OB Dr. Wolfgang Schuster beschritten hat.

