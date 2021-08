Brückenabbau: Für den „Sägbock“ hat am Dienstagabend das letzte Stündlein geschlagen

Fotos: Heino Schütte

Bis zu 65 Tonnen schwere Betonteile an den Haken zweier Mobilkräne: In Schwäbisch Gmünd spielt sich am Dienstagabend ein spektakulärer Brücken-​Rückbau ab.

Dienstag, 24. August 2021

Heino Schütte

21 Sekunden Lesedauer



Es handelt sich um die Teil-​Demontage des „Sägbock“. So nennt der Gmünder Volksmund die rund 100 Meter lange Fußgängerbrücke über Remsstraße, Bahnlinie und Fluss. Aufgrund von Rostschäden ist ein Großteil der 1976 eingeweihten Spannbeton-​Konstruktion einsturzgefährdet. Am Dienstagabend begann die aufwändige Rückbau-​Aktion. Fußgänger müssen zunächst einen Umweg durch die Pfitzer-​Unterführung in Kauf nehmen, ehe zumindest wieder ein Bahnlinien-​Übergang am ehemaligen „Sägbock“ zur Verfügung steht.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



157 Aufrufe

86 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen