Corona: Neue Regeln für Sportvereine sowie Musik– und Kunstunterricht

Mit aktuellen Sicherheitsregeln will das Land sicherstellen, dass der Unterricht in Jugendmusik– und Jugendkunstschulen sowie in Sportvereinen möglich bleibt. Aber: Sind diese Vorgaben vor Ort auch wirklich praktikabel?

Mittwoch, 25. August 2021

Dabei rückte das Land Baden-​Württemberg von rein inzidenzabhängigen Regelungen ab. Maßgebend für eine Teilnahme an solchen Angeboten ist nun vielmehr die Frage, ob jemand immunisiert ist oder nicht beziehungsweise durch einen Test nachweisen kann, dass er für andere kein Infektionsrisiko darstellt.





Die Rems-​Zeitung sprach darüber mit dem Vorsitzenden des Sportkreises Ostalb sowie mit der Leitung der Gmünder Jugendkunstschule — zu lesen in der RZ-​Ausgabe vom 25 . August!



„Wir machen wieder mehr Sport, Musik und Kunst möglich. Das ist insbesondere für Kinder und Jugendliche wichtig, die in der Pandemie viel zurückstecken mussten!“, sagt Kultus– und Sportministerin Theresa Schopper. Sie hat dazu am Wochenende Corona-​Verordnungen für Musik-​, Kunst– und Jugendkunstschulen sowie für den Sport bekannt gegeben.

