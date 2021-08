Walter Weber: Abschied nach 30 Bürgermeister-​Jahren in Göggingen

Nach fast 30 Dienstjahren ist am Mittwochabend Bürgermeister Walter Weber in Göggingen in den Ruhestand verabschiedet worden.

Mittwoch, 25. August 2021

Viele herzliche Worte der Dankbarkeit und der Wertschätzungen begleiten ihn in den neuen Lebensabschnitt. Der langjährige Rathauschef betonte in seiner Abschiedsrede vor allem Bedeutung eines vitalen Vereinslebens für das soziale und gesellschaftliche Miteinander auf dem Land. Die Laudatio hielt Landrat Dr. Joachim Bläse. Gemeinderat und Feuerwehr „standen Spalier“, der Musikverein Horn sorgte für die Umrahmung der Feuerstunde.

