Zwischen Schwäbisch Gmünd und Kabul: Zwei junge Afghanen beschreiben die Machtübernahme durch die Taliban

Khalil und Sayeda sind zwei junge Männer, die seit 2016 in Schwäbisch Gmünd leben. Allein sind sie als Kinder nach Deutschland geflohen, haben hier Fuß gefasst – und fürchten nun um das Leben ihrer Eltern und Geschwister.

Donnerstag, 26. August 2021

Edda Eschelbach

Über ihre aktuelle Lebenssituation in Schwäbisch Gmünd und die ihrer Familien in Afghanistan berichten die beiden jungen Männer in der Rems-​Zeitung am 27 . August.



Sayeda ist, Khalil istJahre jung. Seitleben die beiden jungen Afghanen in Schwäbisch Gmünd. Im Jahrsind die beiden – der Jüngere mit, der Ältere mitJahren – allein von Afghanistan aufgebrochen, um dem Krieg in ihrem Land zu entfliehen. Inzwischen sind längst beide integriert. Beide sprechen fließend Deutsch. Sayeda hat, nachdem er die Sprache konnte, zuerst den Hauptschulabschluss geschafft, dann den Realschulabschluss. Zur Zeit absolviert er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker, die er Anfangabschließen wird. Khalil hat nach dem Hauptschulabschluss seine Ausbildung zum Maler und Lackierer bereitsabgeschlossen, wurde als Geselle im Betrieb übernommen und besucht neben der Arbeit inzwischen das Abendgymnasium am Parler-​Gymnasium.

