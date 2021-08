Gestürzte Radfahrerin im Taubental: Bergwacht im Einsatz

Mit vereinten Kräften kümmerten sich der DRK-​Rettungsdienst und die Bergwacht am Freitagnachmittag um eine verletzte Radfahrerin. Sie lag in unwegsamem Gelände im Taubental.

Freitag, 27. August 2021

Gerold Bauer

16

Den Unfallhergang schildert die Polizei so: GegenUhr kam eine Frau, die in der Nähe des Himmelsgartens im Taubental mit dem Rad unterwegs war, zu Fall. Sie stürzte den Hang hinab und blieb in der Nähe der Waldkugelbahn liegen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Frau ins Stauferklinikum gebracht. Der Polizei liegen keine Erkenntnisse auf ein Fremdverschulden vor.

