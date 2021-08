Seniorin aus Lorch wurde Opfer von Betrügern

Trickbetrüger werden nicht müde mit ihren Versuchen, ältere Menschen um deren Ersparnisse zu bringen. Eine 87 -​Jährige aus Lorch wurde überredet, ihre Bankkarte nebst PIN heraus zu geben. Die Ironie dabei: Man gaukelte der Seniorin vor, dass sie sonst Opfer eines Betrügers werden würde.

Freitag, 27. August 2021

Gerold Bauer

Eine Unbekannte rief laut Bericht des Polizeipräsidiums Aalen am Donnerstagmittag gegen 12 . 20 Uhr eine 87 -​Jährige in Lorch an und gab sich ihr gegenüber als Mitarbeiterin einer Bank aus. Die Anruferin erzählte der alten Dame, dass eine unbekannte Person versucht hatte, vom Konto der 87 -​Jährigen 4000 Euro abzuheben und dass sie als Bankangestellte dies verhindert habe. Während des längeren Telefonats erklärte die Anruferin, dass zur Vermeidung weiterer unrechtmäßiger Abhebungen ein Kollege von ihr bei der Seniorin vorbeikommen werde und dass diese ihm ihre Geldkarte und die dazugehörige PIN übergeben sollte.

Tatsächlich erschien dann gegen 13 . 30 Uhr ein Mann bei der alten Dame, dem sie die Bankkarte aushändigte. Nachdem der Unbekannte wieder gegangen war, rief die angebliche Bankmitarbeiterin noch einmal an und verwickelte die 87 -​Jährige in ein zirka 45 -​minütiges Gespräch. In dieser Zeit hob der Unbekannte mit der Geldkarte der Frau in Plüderhausen 2000 Euro ab.





Die Polizei rät daher dringend: Geben Sie unbekannten Anrufern niemals persönliche Daten preis. Wenn Ihre Hausbank anruft, rufen Sie generell zurück. Verwenden Sie aber hierbei nie die vom Anrufer mitgeteilte oder angezeigte Telefonnummer, sondern immer die Ihnen bekannte Rufnummer der Bank. Geben Sie niemals Ihre Kreditkartendaten, Debitkartennummern, TAN-​Nummern oder Passwörter an fremde Personen heraus. Auch nicht gegenüber Ihrem Bankberater.

