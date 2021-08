Triumph-​Areal: Das Mehr-​Generationen-​Projekt in Heubach wächst

Foto: Schäfer

Das Triumph-​Areal ist ein Baugebiet und künftiges Quartier mit allen Ressourcen für alle Altersklassen. Dort wird bewusst ein Mehrgenerationen-​Wohngebiet für Jung und Alt geschaffen — inklusive Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Haustür.

Freitag, 27. August 2021

Gerold Bauer

Das Konzept zeichnet sich durch eine gezielte soziale Mischung der Bewohner aus. Denn neben dem Kindergarten und dem Fitness-​Club in der denkmalgeschützten alten Weberei (die auch Büros, Geschäfte, Gastronomie und vieles mehr beherbergen kann) entsteht daneben ein Altenpflegeheim. Daneben liegt das Freibad und auf den Klotzbachterrassen wird der Treffpunkt für Jung und Alt entstehen.





Die RZ war auf der Baustelle und stellt am 28 . August vor, was derzeit dort so alles im Werden ist!



