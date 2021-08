Brandgeruch in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell

Mit einem Löschzug rückte die Gmünder Feuerwehr am späten Samstagabend zur Justizvollzugsanstalt Gotteszell aus, nachdem dort jemand Brandgeruch im Torgebäude wahrgenommen hatte.

Samstag, 28. August 2021

Gerold Bauer

Die Brandmeldeanlage hatte nicht angeschlagen, so dass es von dieser Seite auch keine Hinweise für die Feuerwehr gab, wo eventuell ein Schwelbrand im Gange sein könnte. Da in einer Justizvollzugsanstalt naturgemäß nicht alle Räume frei zugänglich sind, gestaltete sich das Absuchen des Gebäudes zeitaufwändig. Am Ende konnte Entwarnung gegeben werden, und die Feuerwehr rückte wieder ab.

