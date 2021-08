Samstagsreportage: Armin Mansdörfer ist Kommandant über 2000 Feuerwehrfahrzeuge

Foto: Heino Schütte

Die kleine Feuerwehr Abtsgmünd-​Hohenstadt auf der Frickenhofer Höhe hat wohl den größten Fuhrpark im Land, wenn auch „nur“ im Maßstab 1 : 87 . Das hat sie ihrem Kameraden Armin Mansdörfer zu verdanken.

Samstag, 28. August 2021

Heino Schütte

26 Sekunden Lesedauer



2000

Der beliebte Feuerwehrmann und Gruppenführer Armin Mansdörfer ist seit seiner Kindheit begeisterter Sammler von Feuerwehr-​Modellfahrzeugen. In seinem Haus in Hohenstadt gibt es kaum noch eine Wand, die nicht ohne Vitrinen und Sammelboxen ist. Mehr alsModelle pflegt und hegt er, viele hat er auch eigenhändig gebastelt und gestaltet. Auch etliche Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland sind in Hohenstadt vertreten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



100 Aufrufe

104 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen