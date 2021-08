Verleihung der Irenenmedaille beim Wäscherschloss

Fotos: esc

Die Irenenmedaille des Freundeskreis Königin Irene Maria von Byzanz wurde von den letztjährigen Preisträgern Jutta und Ulrich Rund an die neuen Preisträger Jürgen Digel und Isabell Noether weitergegeben.

Samstag, 28. August 2021

Edda Eschelbach

Die neuen Preisträger, Jürgen Digel und Isabell Noether wurden am Freitag — dem Todestag von Irene von Byzanz — vom Vorsitzenden des Freundeskreises Königin Irene Maria von Byzanz geehrt. Für ihre Arbeit am geplanten Irenenweg, der von der Burg Hohenstaufen über das Beuthental, vorbei am Wäscherschloss zum Kloster Lorch führen soll, erhielten sie die Irenenmedaille und wurden zu Irenenrittern geschlagen.

