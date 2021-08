Benefizspiel: Bürgermeister gegen DFB-​Allstars — Stempfle aus Böbingen dabei

Die Bürgermeisternationalmannschaft spielt am 11 . August unter anderem gegen die DFB-​Allstars zugunsten der Hochwasseropfer in Rheinland Pfalz und Nordrhein-​Westfalen. Mit auf dem Platz steht Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle.

Viele ehemaligen Nationalspieler wie Guido Buchwald, Pierre Littbarski, Jens Nowotny und weitere haben spontan zugesagt, für den guten Zweck zu kicken. Trainiert werden sie von Otto Rehhagel. Neben diesen Legenden des deutschen Fußballs wird auch Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle auf dem Platz stehen, und zwar als Innenverteidiger der Bürgermeisternationalmannschaft . „Wir spielen zwei Spiele und jeweilsMinuten“, sagt Stempfle. Gleich im ersten Spiel stehen die Bürgermeister den DFB-​Allstars im Moselstadion in Trier gegenüber. PunktUhr pfeift Schiedsrichter Markus Merk die erste Partie an.In der zweiten Partie spielen die Bürgermeister gegen die Lotto-​Elf , danach treten die DFB-​Allstars gegen die Lotto-​Mannschaft an. Sportüberträgt live vonbisUhr alle Benefizpiele zugunsten der Hochwasseropfer in Rheinland Pfalz und Nordrhein-​Westfalen. Allein die Fußballlegenden bringen „vorab eine Spende überEuro mit“, schreibt Stempfle. Auch die Gemeinden der Bürgermeisternationalmannschaft spenden, Böbingen beteiligt sich mitEuro.

