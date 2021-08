RZ-​Serie „Die Landfrauen“: Prävention und Gesundheitspolitik

Im ersten Teil der Serie „Die Landfrauen“ stellt Theresia Grieb aus Rattenharz den Arbeitskreis Gesundheit und Bewegung vor. Während der Arbeitskreis einer der jüngsten ist, ist sie schon ein Urgestein bei den Landfrauen.

Der Arbeitskreis Gesundheit und Bewegung wurde aus je einer Gymnastikleiterin der Kreisverbände im Landfrauenverband Württemberg-​Baden gebildet und soll die Zusammenarbeit von Landesverband und Gymnastikgruppen in den Landfrauenortsvereinen stärken. Doch der Arbeitskreis greift ebenso aktuelle gesundheitspolitische Themen auf, erörtert sie und trägt die Themen in die Kreisverbände und Ortsgruppen.







Wie die Landfrauen sich im Bereich Gesundheit und Bewegung einbringen und was sie schon bewirkt haben, steht am 3 . August in der Rems-​Zeitung.



