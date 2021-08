Street One Store schließt in Schwäbisch Gmünd

Nach zwölf Jahren schließt der Street One Store am Marktplatz 11 in Schwäbisch Gmünd. Bis 30 . September soll geöffnet bleiben, berichtet Hauseigentümer Helmut Maile.

Dienstag, 03. August 2021

Thorsten Vaas

22

„Es waren sehr angenehme Mieter“, sagt Maile, der bereits in Vorgesprächen mit zwei potenziellen Nachmietern steckt. „Ob es sich konkretisiert, wird sich zeigen.“ Mit dem Street One Store schließt ein weiteres Geschäft in Gmünd. MeiLa hat die Corona-​Pandemie nicht überlebt. Nach acht Jahren musste das Modegeschäft für Frauen am Marktplatzschließen — hierfür gebe es wohl schon einen Nachmieter, weiß Simone Klaus vom Handels– und Gewerbeverein Schwäbisch Gmünd, die von einer guten Stimmung im Handel spricht. Kunden ziehe es in die Stadt, „denn sie schätzen die Qualität und Beratung in Gmünd.“

