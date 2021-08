AGV-​Tradition: Am 11 . September beginnt Festreigen unter Corona-​Bedingungen

Dürfen bei den anstehenden Jahrgangsfeiern in Schwäbisch Gmünd nur geimpfte, genesene und getestete Gratulanten den Altersgenossen ein Küsschen geben?

Montag, 30. August 2021

11

Am. September beginnt der diesmal terminlich außergewöhnliche Festreigen der Altersgenossenvereine. Bislang läuft alles nach „Plan B“, denn ursprünglich sollten die Veranstaltungen schon an den Samstagen im Juni und Juli über die Bühne gehen. Das Ordnungsamt pocht auf Corona-​Abstandsregeln und Eigenverantwortung der Altersgenossen, wird jedoch im Festzug nicht mit dem Zollstock nachmessen und nachforschen, ob die Abstände eingehalten werden oder wer mit wem glückselig in den Armen liegt.

