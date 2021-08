„Flowers“: Musikalische Blumen auf der Gmünder Remspark-​Bühne

Die Band „Flowers“ auf der Remspark-​Bühne: „Straight away“ – direkt, pur und geradlinig – treten vier Männer auf die Bühne, um am Samstaganbend das 80 – bis 90 -​köpfige Publikum mit ihrer Vorstellung von „Soulful Music“ zu unterhalten.

Montag, 30. August 2021

Edda Eschelbach

Die Gruppe „Flowers“ mit Axel Nagel an der Lead-​Gitarre, Ansagen und Gesang, Andy Kemmer, E-​Bass, am Schlagzeug Matthias Kehrle und nicht zuletzt mit Gesang und Hammond-​Sound am Keyboard Klaus Brosobskey, ist eine gut eingespielte Truppe mit einem Leader, der mit seiner sarkastisch-​charmanten Bühnenpräsenz auch das Publikum unterhält.





Der Bericht zum Konzert steht am 31 . August in der Rems-​Zeitung.



