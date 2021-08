Sabine Widmann feiert ihren 80 . Geburtstag

Sabine Widmann feiert am Montag, 30 . August, ihren 80 . Geburtstag und hat in Schwäbisch Gmünd nicht zuletzt durch ihr Engagement für Frauen und für gesunden Sport Maßstäbe gesetzt. Vor 40 Jahren hat sich die studierte Sportlehrerin den Traum von einem eigenen Studio erfüllt

80 . Geburtstag – Sabine Widmann? Das kann doch gar nicht sein. Kann es doch. Dass man bei diesem Datum verwundert reagiert, liegt daran, dass die Gmünderin in Sachen Begeisterungsfähigkeit so agil ist wie eh und je. Ihre Ausstrahlung wird geprägt durch die Souveränität einer Frau, die vieles kann und die weiß, was sie will, aber trotzdem das jugendliche Funkeln in den Augen nie verloren hat.





Anlässlich ihres runden Geburtstags würdigt die Rems-​Zeitung am 30 . August die Leistung einer Frau, die mit Kreativität, Mut und Tatkraft viel erreicht hat!



