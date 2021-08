Was passiert gerade im Weltall? Gibt es dort Lebensräume?

Foto: Kosmos Himmelsjahr

Astronomen sehen laut einer neuen Studie eine weitere Gruppe von Exoplaneten als bewohnbar an. Ob dies wohl stimmt? Sicher ist hingegen, dass unsere Nachbargalaxie, der Andromedanebel, im September am Nachthimmel zu sehen sein wird.

Montag, 30. August 2021

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Im September gibt es erfahrungsgemäß oft die klarsten Nächte des ganzen Jahres, sagen die Astronomen. Es lohne sich dann besonders, in der Dunkelheit den Blick zum Himmel zu erheben und in die unendlichen Weiten zu schauen.







Was es dort in den nächsten Wochen zu sehen gibt und wie man sich bewohnbare Himmelskörper vorstellen kann, steht am 30 . August in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



154 Aufrufe

98 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen