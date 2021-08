Armin Laschet tritt am Sonntag in Essingen auf

Foto: CDU/​Laurence Chaperon

Der Spitzenkandidat der CDU im Bundestagswahlkampf, und vielleicht auch der künftige Bundeskanzler, Armin Laschet kommt in den Ostalbkreis. Am Sonntag, 5 . September, tritt er abends um 18 . 30 Uhr im Schlossgarten in Essingen auf.

Dienstag, 31. August 2021

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Dies kündigte der CDU-​Kreisverband am Dienstag, 31 . September, an. Dr. Inge Gräßle, Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Backnang-​Schwäbisch Gmünd betont: „Wir können uns auf eine großartige Rede zum Auftakt der heißen Phase des Wahlkampfes freuen!“





Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einlass zur Veranstaltung ist ab 18 Uhr.

